Азербайджанский пловец Рашад Алгулиев вышел в финал международного турнира

В чешском городе Острава продолжается международный турнир по плаванию.

Как сообщает Day.Az, член нашей национальной команды Рашад Алгулиев вышел в финал А соревнований по комплексному плаванию на 200 метров.

В настоящее время на счету сборной Азербайджана 3 медали.

Отметим, что соревнования носят лицензионный характер на чемпионаты мира в этом году в Венгрии и в 2023 году в Японии. Наряду с нашими спортсменами в турнире участвуют пловцы из Швейцарии, Украины, Румынии, Польши, Венгрии, Хорватии, Чехии и Грузии.