https://news.day.az/sport/1458386.html Азербайджанский пловец Рашад Алгулиев вышел в финал международного турнира
Азербайджанский пловец Рашад Алгулиев вышел в финал международного турнира
В чешском городе Острава продолжается международный турнир по плаванию.
Как сообщает Day.Az, член нашей национальной команды Рашад Алгулиев вышел в финал А соревнований по комплексному плаванию на 200 метров.
В настоящее время на счету сборной Азербайджана 3 медали.
Отметим, что соревнования носят лицензионный характер на чемпионаты мира в этом году в Венгрии и в 2023 году в Японии. Наряду с нашими спортсменами в турнире участвуют пловцы из Швейцарии, Украины, Румынии, Польши, Венгрии, Хорватии, Чехии и Грузии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре