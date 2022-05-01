Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу ЕВРО

Три дзюдоиста Азербайджана выступали в третий день чемпионата Европы в Софии (Болгария).

Как передает azerisport.com, Мамедали Мехтиев (90 кг) начал с победы над Давидом Кламмертом (Чехия), после чего огорчил Дженнаро Пирелли (Италия), пробившись в четвертьфинал, где проиграл Теодоросу Целидису (Греция). Мамедали отправился в утешительный блок, где нанес поражение Йесперу Сминку (Нидерланды). Во встрече за бронзу он победил Кристиана Тота (Венгрия).

Эльмар Гасымов (100 кг) в стартовой схватке нанес поражение Седрику Оливару (Франция), а затем огорчил Илию Суламанидзе (Грузия), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии он уступил Михаэлю Коррелу (Нидерланды), перейдя в утешительный блок. Там Эльмар выиграл у Петера Пальчика (Израиль), но в схватке за бронзу проиграл Даниэлю Эйчу (Швейцария), став пятым.

Ушанги Кокаури (+100 кг) выиграл у Ива Ндао (Бельгия), но в четвертьфинале уступил Йоханнесу Фрею (Германия), отправившись в утешительный блок. Здесь он проиграл Якиву Хаммо (Украина), став седьмым.

По итогам ЕВРО в активе нашей команды три медали: золото выиграл Хидаят Гейдаров (73 кг), а бронзу завоевали Рустам Оруджев (73 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг).

