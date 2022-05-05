https://news.day.az/sport/1459219.html "Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов
"Реал" и "Ливерпуль" сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов
Испанский футбольный клуб "Реал" дома со счетом 3:1 в дополнительное время обыграл английский "Манчестер Сити" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Встреча прошла в ночь на четверг на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
У "Манчестер Сити" гол забил Рияд Марез (73-я минута). В составе "Реала" отличились Родриго (90, 90+2), Карим Бензема (95). Первый матч между командами закончился со счетом 4:3 в пользу "Манчестер Сити".
В финале "Реал" встретится с английским "Ливерпулем".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре