Представитель Абрамовича о продаже "Челси"

Бизнесмен Роман Абрамович не будет увеличивать стоимость "Челси" при продаже клуба. Как передает Day.Az, об этом официальному сайту лондонской команды сообщил его представитель.

В заявлении, с которым выступил представитель Абрамовича, также уточняется, что владелец команды не претендует на вырученные от ее продажи средства. Кроме того, опровергается информация о том, что бизнесмен требует от "Челси" возврата долга. Представитель подчеркнул, что Абрамович стремится найти для клуба хорошего владельца.