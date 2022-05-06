«Айнтрахт» и «Рейнджерс» встретятся в финале Лиги Европы

Сегодня, 5 мая, были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2021/2022, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Немецкий "Айнтрахт" принимал дома английский "Вест Хэм Юнайтед". Встреча завершилась победой "орлов" со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Рафаэль Борре. По сумме двух матчей (2:1; 1:0) "Айнтрахт" оказался сильнее "Вест Хэма", поэтому вышел в финал Лиги Европы.

В другом полуфинальном матче встретились шотландский "Рейнджерс" и немецкий "РБ Лейпциг". Победу одержала шотландская команда - 3:1. По сумме двух матчей (0:1; 3:1) победил "Рейнджерс". Соответственно, шотландцы вышли в финал турнира.

Таким образом, в финальном матче встретятся "Айнтрахт" и "Рейнджерс". Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

