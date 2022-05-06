«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций

Сегодня, 5 мая, были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги конференций сезона-2021/2022, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Итальянская "Рома" дома принимала английский "Лестер Сити". Встреча завершилась победой римлян со счётом 1:0. Единственный гол на счету форварда Тэмми Абрахама. По сумме двух матчей (1:0; 1:1) "Рома" оказалась сильнее в противостоянии с "Лестером", поэтому вышла в финал Лиги конференций.

В другом полуфинальном матче встретились французский "Марсель" и нидерландский "Фейеноорд". Команды сыграли вничью - 0:0. По сумме двух матчей (0:0; 3:2) победу одержал "Фейеноорд". Соответственно, нидерландская команда вышла в финал турнира.

Таким образом, в финальном матче встретятся "Рома" и "Фейеноорд". Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе "Арена Комбетаре".