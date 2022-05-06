Американский миллиардер приобретет «Челси» уже сегодня

Американский миллиардер Тодд Боули сегодня, 6 мая, подпишет первый контракт о приобретении лондонского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, сумма сделки составит почти 5 млрд долларов (4 млрд фунтов стерлингов). Боули, которому на сегодняшний день принадлежит доля в бейсбольном клубе "Лос-Анджелес Доджерс" и баскетбольном "Лос-Анджелес Лейкерс", сделал предложение о покупке "Челси" российскому миллиардеру Роману Абрамовичу еще 9 марта. Позднее стало известно, что Боули является одним из главных кандидатом на покупку клуба.