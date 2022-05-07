Нападающий «Атлетико» Суарес готов вернуться в «Барселону»

Уругвайский нападающий Луис Суарес может вновь оказаться в "Барселоне". Об этом в своем Twitter сообщает журналист Экрем Конур, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уругвайский форвард готов пожертвовать частью зарплаты, если снова получит предложение от своего бывшего клуба.

Суарес выступал за "Барселону" с 2014 по 2020 год. В составе клуба он четыре раза стал чемпионом Испании и столько же раз обладателем Кубка страны. В сезоне 2014/15 уругваец забил гол в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" и принес своей команде победу.

В 2020 году он подписал контракт с "Атлетико" на правах свободного агента. В этом же сезоне он стал чемпионом Испании в составе своего нового клуба.

В этом розыгрыше Ла Лиги Суарес принял участие в 32 матчах своей команды. 35-летний форвард сумел 11 раз отличиться и сделать три голевые передачи.

После 34 игр "Атлетико" располагается на четвертом месте, набрав 61 очко. Мадридский "Реал" в матче 34-го тура досрочно оформил чемпионство. На второй строчке располагается "Барселона" (66 очков). Тройку замыкает "Севилья" У нее 64 очка.