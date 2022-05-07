Новый тренер «МЮ» хочет оставить Роналду в клубе

Будущий главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг выразил желание оставить португальского нападающего в клубе. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, специалист убедился в том, что Роналду нужен клубу после его выступления в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брентфорда" (3:0), где нападающий отметился забитым мячом. Тренер считает, что "Манчестер Юнайтед" не имеет права лишиться такого игрока.

В нынешнем розыгрыше АПЛ португальский форвард принял участие в 29 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил шесть мячей в Лиге чемпионов.

"Красные дьяволы" набрали 58 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков. При этом у идущего на четвертом месте лондонского "Арсенала" два матча в запасе.