Стали известны подробности продажи «Челси»

Руководство "Челси" согласовало с консорциумом американского бизнесмена Тодда Боэли условия по продаже клуба. Подробности сделки сообщаются на сайте лондонской команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно, новый владелец потратит 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на приобретение акций клуба. Средства поместят на замороженный банковский счет в Великобритании для того, чтобы полностью перечислить их на благотворительность.

Кроме того, консорциум Боэли должен вложить 1,75 миллиарда фунтов в дальнейшее развитие клуба. Это включает в себя инвестиции в домашний стадион команды "Стэмфорд Бридж", академию, женскую команду, а также продолжение финансирования фонда "Челси". Ожидается, что продажа клуба состоится в конце мая после получения всех необходимых разрешений.