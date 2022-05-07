https://news.day.az/sport/1460082.html Стало известно имя дочери Криштиану Роналду - ФОТО
Стало известно имя дочери Криштиану Роналду - ФОТО
Стало известно имя недавно родившейся дочери Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Как сообщила спутница нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии, девочку назвали Беллой Эсмеральдой.
Дочь Криштиану и Джорджины появилась на свет 18 апреля. Пара ждала двойню, но мальчик не выжил.
Белла Эсмеральда - пятый ребенок 37-летнего Роналду.
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