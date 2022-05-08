https://news.day.az/sport/1460098.html Бодибилдер из Азербайджана стал чемпионом Европы
В состязаниях "Мастерс" по бодибилдингу в зачете среди спортсменов 45-49 лет серебряную медаль завоевал Вугар Вердиев (90 кг).
Бодибилдер из Азербайджана стал чемпионом Европы
Сборная Азербайджана по бодибилдингу открыла счет завоеванным наградам на чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в программе Men's Physique (пляжный бодибилдинг) в категории до 182 см победу одержал Али Гурбанлы.
В этой же дисциплине четвертое место занял Тебриз Тарвердиев (179 см).
В состязаниях "Мастерс" по бодибилдингу в зачете среди спортсменов 45-49 лет серебряную медаль завоевал Вугар Вердиев (90 кг).
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