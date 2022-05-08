Бодибилдер из Азербайджана стал чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по бодибилдингу открыла счет завоеванным наградам на чемпионате Европы в Санта-Сусанне (Испания).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в программе Men's Physique (пляжный бодибилдинг) в категории до 182 см победу одержал Али Гурбанлы.

В этой же дисциплине четвертое место занял Тебриз Тарвердиев (179 см).

В состязаниях "Мастерс" по бодибилдингу в зачете среди спортсменов 45-49 лет серебряную медаль завоевал Вугар Вердиев (90 кг).

