Определился чемпион Португалии по футболу

"Порту" на выезде одержал победу над "Бенфикой" со счетом 1:0 в матче предпоследнего тура чемпионата Португалии по футболу и досрочно стал победителем турнира. Встреча прошла в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мяч на шестой добавленной ко второму тайму минуте забил Зайду Сануси.

"Порту" набрал 86 очков в 33 матчах и стал недосягаемым для обеспечившего себе вторую строчку лиссабонского "Спортинга", в активе которого 79 очков после 32 игр. "Бенфика" с 72 очками гарантировала себе третье место. "Порту" и "Спортинг" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, "Бенфика" выступит в квалификации самого престижного клубного турнира Европы.