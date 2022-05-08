Завершилась регата по гребле «Кубок Президента -2022»

7 мая завершилась гребная регата "Кубок Президента-2022", посвященная 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во второй день регаты, проходившей в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире, наряду с Азербайджаном, борьбу в академической гребле повели более 100 спортсменов из Турции, Грузии, Молдовы и Узбекистана.

Сборная Азербайджана завоевала в состязаниях по 3-м возрастным категориям 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

В первый день турнира спортсмены соревновались в гребле на байдарках и каноэ на Суговушанском водохранилище. На соревнованиях, организованных среди подростков и молодежи по 5 возрастным категориям, сборная Азербайджана удостоилась 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В командном зачете азербайджанские спортсмены заняли первое место в заездах по академической гребле, а турецкие гребцы- в соревнованиях на байдарках и каноэ. Спортсмены обеих стран были награждены кубками.

В регате азербайджанская команда завоевала 9 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Турнир "Кубок Президента-2022" завершится шоу с эффектом 3D и фейерверком на воде, посвященными жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.