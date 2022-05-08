Роналду впервые в карьере может не сыграть в Лиге чемпионов

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в следующем сезоне впервые в карьере не сыграет в Лиге чемпионов, если останется в клубе в летнее трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это стало понятно после того, как манкунианцы в гостях проиграли "Брайтону" (0:4) в 36-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) и за один матч до финиша выбыли из борьбы за четвертое место, которое дает право на выступление в Лиге чемпионов.

В нынешнем розыгрыше АПЛ португальский форвард принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов.

"Красные дьяволы" набрали 58 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.