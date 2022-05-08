"Манчестер Юнайтед" установит антирекорд клуба по набранным очкам в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вчера, 7 мая, "красные дьяволы" в гостях проиграли с разгромным счетом 0:4 "Брайтону" в рамках 36 тура чемпионата Англии. После этой неудачи у подопечных Ральфа Рангника осталось 58 очков в 37 матчах.

Таким образом, в этом сезоне манкунианцы наберут максимум 61 балл за сезон. Это худший результат в истории клуба в рамках АПЛ.

Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне-2013/14 - тогда "Юнайтед" набрал 64 очка.