Неймар назвал свою главную мечту

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар выразил надежду, что национальная команда выиграет чемпионат мира - 2022 в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это моя самая большая мечта. Я хотел выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ" в этом году, но, к сожалению, этого не произошло. Я не хочу упустить эту возможность выиграть чемпионат мира", - цитирует нападающего Goal.com.

Сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира. В Катаре подопечные Тите сыграют на групповом этапе с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.

В текущем сезоне Неймар сыграл за "ПСЖ" в 20 матчах, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Неймар стал игроком "ПСЖ" в 2017 году. Парижане заплатили "Барселоне" за бразильца €222 млн, что стало рекордной суммой трансфера за всю историю футбола. Контракт Неймара и "ПСЖ" рассчитан до лета 2025 года.