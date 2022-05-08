В связи с подготовкой к "Формуле 1" будет ограничено движение
В связи с ремонтными работами на трассе в рамках подготовки к гонкам "Формулы 1" 2022 года на участке проспекта Нефтчиляр от круга "Азнефть" (пересечение проспекта Нефчиляр и улицы Ниязи) до отеля "Marriott Absheron" (пересечение проспекта Нефтяников и улицы Пушкина) движение будет ограничено.
Как сообщили Day.Az в Операционной компании Бакинское городское кольцо (Baku City Circuit), водителей просят использовать альтернативные дороги, учитывая пробки на этом участке дороги.
В Операционной компании сообщили, что дороги будут не закрыты, а только будет сужена полоса движения.
Операционная компания благодарит водителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства, вызванные подготовкой.
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