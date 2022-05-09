https://news.day.az/sport/1460240.html Ферстаппен выиграл второй подряд этап "Формулы-1"
Ферстаппен выиграл второй подряд этап "Формулы-1"
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в воскресенье одержал победу на пятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Майами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Второе и третье места заняли пилоты команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако и испанец Карлос Сайнс - младший соответственно.
Гран-при Майами проводилось впервые в истории "Формулы-1".
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