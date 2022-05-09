Стало известно где и когда состоятся выборы президента FIDE

Конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) пройдет с 31 июля по 9 августа 2022 года в индийском городе Ченнаи.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба организации.

Заседание генеральной ассамблеи FIDE состоится 7-8 августа. В ходе мероприятия пройдут выборы президента и вице-президента организации. Заявки на участие в выборах должны быть поданы не позднее 7 июня.

Действующим президентом FIDE является россиянин Аркадий Дворкович, который был избран на этот пост 3 октября 2018 года.

C 28 июля по 10 августа в Ченнаи пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Изначально турнир и конгресс должны были пройти в России, однако в конце февраля совет FIDE принял решение о переносе мероприятий в другое место.