«Реал» проиграл «Атлетико» в мадридском дерби

Мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл в столичном дерби "Реал" в рамках 35 тура чемпионата Испании. Встреча закончилась минимальной победой подопечных Диего Симеоне со счетом 1:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Единственный гол на свой счет записал бельгийский полузащитник Янник Карраско, реализовавший 11-метровый удар.

"Атлетико" набрал 64 очка и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от идущей третьей "Севильи" на один балл. "Сливочные" с 81 очком возглавляют турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стали чемпионом страны.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти на своем поле сыграют с "Леванте", а "матрасники" в гостях померятся силами с "Эльче".