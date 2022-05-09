Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ»

Нападающий ФК "ПСЖ" Килиан Мбаппе допускает возможность продления контракта с клубом, поскольку форварда полностью удовлетворяют условия договора по правам на изображение.

Об этом сообщает издание Get French Football News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В источнике сообщается, что четвертое предложение мадридского "Реала" 23-летнему французскому нападающему включало в себя пункт о том, что испанский клуб присваивает себе 50% прав на изображение. Это условие, как отмечается, поставило в тупик юристов форварда.

Его контракт с парижанами заканчивается 30 июня 2022 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в €160 млн.