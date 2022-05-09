13-летний английский футболист скончался во время матча

13-летний футболист английского клуба "Кавалерс" Сэмюэл Акваси погиб во время матча. Об этом передает The Mirror со ссылкой на Футбольную ассоциацию Ноттингемшира, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен скончался во время домашней встречи с "Россонери". Юному игроку оказали медицинскую помощь, однако спасти ему жизнь не удалось.

В Футбольной ассоциации Ноттингемшира выразили соболезнования в связи с гибелью Акваси. "Он пользовался большим уважением у всех членов команды", - отмечается в заявлении.

О подробностях инцидента не сообщается.