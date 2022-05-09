Месси установил рекорд чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения. Об этом сообщается в Twitter PSSSports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Форвард установил рекорд по количеству попаданий в каркас ворот в течение одного розыгрыша чемпионата Франции. Уточняется, что десять раз в штанги и перекладины никто в первенстве страны не попадал за последние 13 лет.

Месси в нынешнем сезоне провел 24 матча в лиге 1. 34-летний футболист забил четыре мяча и сделал 13 результативных передач.