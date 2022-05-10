Джокович назвал лучшего теннисиста мира

Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал лучшего теннисиста планеты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джокович выделил испанского теннисиста Карлоса Алькараса. "Пока что он лучший игрок в мире, учитывая его результаты. В его игре впечатляет все", - цитирует 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" AFP.

Серб отметил, что испанец является универсалом, который может одинаково хорошо играть и в атаке, и в обороне.

8 мая 19-летний Алькарас стал победителем "Мастерса" в Мадриде, обыграв за час в финале олимпийского чемпиона Александра Зверева (6:3, 6:1). В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает шестую строку.

Испанец стал самым молодым игроком в эру ATP-тура (с 1990 года), победившим трех теннисистов из первой пятерки мирового рейтинга на одном и том же турнире (серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и Александра Зверева).