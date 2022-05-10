"Манчестер Сити" усилится одним из самых дорогих футболистов мира
Норвежский футболист дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд перейдет в "Манчестер Сити". Об этом сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации источника, 9 мая 21-летний нападающий успешно прошел медицинское обследование в клубе. Ожидается, что один из самых дорогих футболистов мира подпишет пятилетний контракт с командой на этой неделе.
Еженедельная зарплата Холанда составит около 375 тысяч фунтов в неделю. Английская команда выплатит от 60 до 75 миллионов евро отступных за футболиста.
В текущем сезоне Холанд провел 29 матчей во всех турнирах. Нападающий отметился 28 забитыми мячами и восемью результативными передачами.
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