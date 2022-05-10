"Карабах" вошел в топ-100 мирового рейтинга

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый рейтинг лучших клубов мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , лучшим среди азербайджанских клубов является агдамский "Карабах", который делит 99-е место с командами "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР) и "Байер" (Леверкузен, Германия). У них по 136 очков.

Бакинский "Нефтчи" вместе с "Колон Санта Фе" (Аргентина), "Ньюэллс Олд Бойз" (Аргентина) и "Дандалком" (Ирландия) делит 221-е место, набрав по 87 очков.

Первое место в мировом рейтинге занимает английский "Челси" (305 очков), который опережает бразильские "Атлетико Минейро" (304) и "Палмейрас" (296). В целом в списке 300 клубов.