Месси после отказа Роналду станет лицом Саудовской Аравии

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси станет амбассадором Саудовской Аравии. Об этом сообщает Arab News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

9 мая футболист прилетел в страну, чтобы посетить мероприятия, связанные с его презентацией в качестве туристического лица Саудовской Аравии.

"Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Мы рады, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря, посетите Jeddah Season и узнаете о нашей древней истории. Это не первый визит Месси в наше королевство, и он не станет последним!" - приветствовал аргентинца министр туризма Ахмед Аль-Хатеб.

Напомним, что зимой прошлого года сообщалось об отказе португальца Криштиану Роналду от участия в рекламной кампании Саудовской Аравии, за которую футболисту предлагали €6 млн в год. Тогда же появилась информация о том, что Месси, еще выступавший за "Барселону", получил аналогичное предложение, но ответа пока не дал.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 23 матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать 13 результативных передач. Также на его счету один забитый мяч в Кубке Франции и пять голов в Лиге чемпионов.