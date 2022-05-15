Джокович одержал 1000-ю победу в карьере

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над норвежским теннисистом Каспером Руудом и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Риме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Противостояние завершилось со счетом 6:4, 6:3 в пользу серба. Продолжительность игры составила 1 час 42 минуты.

Победа над десятой ракеткой мира Руудом стала 1000-й в карьере Джоковича. Новак стал пятым игроком в истории, которому удалось победить тысячу раз. До него это достижение покорилось Джимми Коннорсу (1274 победы), Роджеру Федереру (1251), Ивану Лендлу (1068) и Рафаэлю Надалю (1050).

Призовой фонд "Мастерса" в Риме составляет € 5 415 410. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, что Джокович лидирует в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он набрал 8260 очков.