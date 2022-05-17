Руководство «Барселоны» и «Баварии» обсудят трансфер Левандовски

Руководство каталонской "Барселоны" встретится с представителями мюнхенской "Баварии" по поводу трансфера форварда Роберта Левандовски, сообщает Sky Sport News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Левандовски уже общался с тренером сине-гранатовых Хави. Специалист дал понять Левандовски, что заинтересован в нем.

В текущем сезоне Левандовски провел 46 матчей, забив 50 мячей.

Левандовски перешел в "Баварию" в 2014 году. Всего поляк принял участие в 373 матчах за мюнхенский клуб, в которых ему удалось забить 343 мяча и сделать 71 результативную передачу.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в €50 млн.

Контракт с игроком истекает следующим летом. Мюнхенский клуб согласится на переход поляка в другой клуб, если за него предложат €35-40 млн.