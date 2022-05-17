«Ливерпуль» заинтересован Мбаппе

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об интересе команды к футболисту французского ПСЖ Килиану Мбаппе, пишет Goal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Конечно, мы заинтересованы в Мбаппе. Он нам нравится. Если Мбаппе вам не нравится, то вы должны задать себе вопрос. Однако, мы не можем участвовать в этой гонке", - сказал Клопп.

В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 32 матча, в которых забил 24 мяча и отдал 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

Его контракт с парижанами заканчивается 30 июня 2022 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €160 млн.