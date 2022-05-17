Немецкий боксер умер во время боя - ФОТО
Профессиональный немецкий боксер Муса Ямак скончался перед началом третьего раунда своего поединка против угандийца Хамзы Вандеры в Германии, сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что 38-летний боксер упал, потеряв сознание. Бригада медиков экстренно попыталась реанимировать спортсмена, для кареты скорой помощи был организован специальный коридор. Ямак скончался в больнице - как выяснилось, он перенес сердечный приступ.
Инцидент во время боя произошел на глазах семьи спортсмена, сотен болельщиков, заполнивших зал, а также зрителей прямой телетрансляции.
Сообщается, что по ходу предыдущих двух раундов Ямак не пропустил мощных ударов со стороны соперника.
На профессиональном ринге Ямак одержал восемь побед в восьми поединках.
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