Немецкий боксер умер во время боя

Профессиональный немецкий боксер Муса Ямак скончался перед началом третьего раунда своего поединка против угандийца Хамзы Вандеры в Германии, сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что 38-летний боксер упал, потеряв сознание. Бригада медиков экстренно попыталась реанимировать спортсмена, для кареты скорой помощи был организован специальный коридор. Ямак скончался в больнице - как выяснилось, он перенес сердечный приступ.

Инцидент во время боя произошел на глазах семьи спортсмена, сотен болельщиков, заполнивших зал, а также зрителей прямой телетрансляции.

Сообщается, что по ходу предыдущих двух раундов Ямак не пропустил мощных ударов со стороны соперника.

На профессиональном ринге Ямак одержал восемь побед в восьми поединках.