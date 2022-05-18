Левандовски и "Барселона" согласовали 3-летний контракт

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски летом может перейти в "Барселону", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

33-летний поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

Теперь "Барселона" постарается договориться с мюнхенским клубом.

Соглашение Левандовски с "Баварией" рассчитано до 30 июня 2023 года.