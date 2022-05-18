https://news.day.az/sport/1462908.html Левандовски и "Барселона" согласовали 3-летний контракт
Левандовски и "Барселона" согласовали 3-летний контракт
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски летом может перейти в "Барселону", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
33-летний поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.
Теперь "Барселона" постарается договориться с мюнхенским клубом.
Соглашение Левандовски с "Баварией" рассчитано до 30 июня 2023 года.
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