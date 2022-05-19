Чешского хоккеиста выгнали из сборной во время чемпионата мира

Форварда сборной Чехии Доминика Симона выгнали из команды во время чемпионата мира-2022. Об этом сообщает iDNES.cz, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, причиной послужила драка Симона с защитником Филипом Гронеком. "Он вынес со льда нервы и эмоции из личной жизни, когда пытался спровоцировать драку с товарищем по команде. Несмотря на то, что в этом не было ничего личного, к сожалению, произошел и физический контакт", - прокомментировали ситуацию в семье хоккеиста.

Симон, представляющий клуб Национальной хоккейной лиги "Анахайм Дакс", провел за сборную два матча. После трех игр Чехия занимает пятое место в турнирной таблице группы В.