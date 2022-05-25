Награждены победители Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике в возрастных категориях "пре-юниоры" и "юниоры"

В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе прошла церемония награждения победителей и призеров 6-го Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди гимнасток в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 годов рождения) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В возрастной категории "пре-юниоры" золотую медаль завоевала Марьям Топчубашева (17.883 балла), "серебро" у Фидан Ибрагимовой (17.233 балла), бронзовую медаль завоевала Айлин Гулиева (17.000 балла).

В возрастной категории "юниоры" на высшую ступень пьедестала почета поднялась Диляра Гурбанова (19.399 балла), на второй позиции расположилась Сянам Кязымова (18.516 балла), на третьем месте - Сара Алиханлы (18.299 балла).

Все спортсменки выступают за клуб "Оджаг Спорт".

Напомним, что 25 мая в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях борьбу за медали ведут 80 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спорткомплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступают в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.