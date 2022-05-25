Золотая медаль, завоеванная на Первенстве Баку по аэробной гимнастике, станет для меня стимулом на будущее
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Счастлива, что завоевала золотую медаль Первенства Баку по аэробной гимнастике. Эта награда станет для меня стимулом для будущих тренировок и соревнований. Об этом сказала в среду Trend победительница 6-го Первенства Баку по аэробной гимнастике в возрастной категории "малыши" Медина Ибрагимли, являющаяся воспитанницей клуба "Оджаг Спорт", передает Day.Az.

"К соревнованиям готовилась упорно, хотела показать хороший результат, и мне это удалось. Тренироваться совсем несложно, я получаю большое удовольствие, занимаясь аэробной гимнастикой. Впервые соревнования по гимнастике я увидела по телевизору, и мне очень захотелось заняться этим видом спорта", - отметила юная спортсменка.

По словам Ибрагимли, на соревнованиях она совсем не волновалась и полностью сконцентрировалась на своем выступлении.

"Волнения у меня не бывает. Если буду переживать, то могу выполнить упражнение с ошибками, поэтому стараюсь думать и концентрироваться только на своей программе. Приятно, что много зрителей пришло поддержать участников соревнований, это всегда помогает спортсменам", - отметила гимнастка.

Напомним, что 25 мая в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях борьбу за медали ведут 80 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спорткомплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступают в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.