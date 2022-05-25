6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике - возможность для спортсменов проверить свои силы. Об этом, как Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в среду журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

"6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку стали первыми соревнованиями по аэробной гимнастике после двухлетнего перерыва из-за введенных карантинных мер в связи с пандемией. Эти соревнования для наших спортсменов - возможность после значительного промежутка времени проверить свои силы, шанс усовершенствовать свою программу. Аэробная гимнастика в нашей стране развивается с конца 2013 года. Также в Азербайджане были организованы международные соревнования - чемпионат Европы, Всемирные соревнования среди возрастных групп и чемпионат мира", - сказала Нурлана Мамедзаде.

По ее словам, с начала нынешнего года Федерация гимнастики Азербайджана провела национальные соревнования по другим гимнастическим дисциплинам.

"В течение первых пяти месяцев текущего года Федерация гимнастики Азербайджана провела пять международных соревнований, в том числе три Кубка мира по гимнастическим дисциплинам, представленным на Олимпийских играх, а также Всемирные соревнования среди возрастных групп и Чемпионат мира по акробатической гимнастике", - отметила она.

Напомним, что 25 мая в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходят 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях борьбу за медали ведут 80 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спорткомплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступают в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.