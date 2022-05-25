Прошла церемония награждения победителей Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике среди групп и трио

В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе прошла церемония награждения победителей и призеров 6-го Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике среди трио и групп в различных возрастных категориях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди трио в возрастной категории "малыши" на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда "Оджаг 3", второе место заняло трио "Оджаг 1", на третьем месте - команда "Оджаг 4".

Среди трио в возрастной категории "дети" золотую медаль завоевала команда "Оджаг 6", "серебро" у трио "Оджаг 4", бронзовой медали удостоена команда "Оджаг 9".

Среди трио в возрастной категории "пре-юниоры" первое место заняла команда "Оджаг 1", на второй позиции расположилась команда "Грация", на третьем месте - трио "Оджаг 4".

Среди групп в возрастной категории "дети" на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда "Оджаг 4", второе место заняла команда "Оджаг 1", на третьем месте - команда "Оджаг 3".

Среди групп в возрастной категории "пре-юниоры" "золото" завоевала команда "Оджаг 3", серебряная медаль досталась "Оджаг 5", "бронза" у группы "Оджаг 4".

Напомним, что 25 мая в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе прошли 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях борьбу за медали вели 80 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спорткомплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступили в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступили в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.