Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике стали для меня хорошей физической и моральной подготовкой к предстоящему международному соревнованию.

Об этом сказала в среду Trend победительница соревнований в индивидуальной программе в возрастной категории "юниоры" Диляра Гурбанова, являющаяся воспитанницей клуба "Оджаг Спорт", передает Day.Az.

"Участие в 6-м Чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по аэробной гимнастике для меня можно назвать контрольной тренировкой перед Всемирными соревнованиями среди возрастных групп, которые пройдут в португальском городе Гимарайнш в июне. Усердно готовлюсь к этим международным соревнованиям, в день у нас проходят по две тренировки, и, надеюсь, смогу хорошо выполнить программу и показать достойный результат. В Португалии я буду выступать в трех программах - индивидуально, а также в составе трио и группы", - сказала Гурбанова.

Юная спортсменка призналась, что ей было немного сложно приходить в физическую форму после перерыва в тренировках и соревнованиях, который произошел из-за карантинных мер в связи с пандемией.

"Сейчас потихоньку восстанавливаемся, приходим в нужную форму. Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике для меня и с моральной, и с физической точки зрения возможность проверить свои силы", - добавила она.

Напомним, что 25 мая в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе прошел 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях борьбу за медали вели 80 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спорткомплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступили в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступили в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.