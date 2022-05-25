В Азербайджане имеется огромный интерес детей к аэробной гимнастике

В Азербайджане интерес детей к аэробной гимнастике огромный.

Как передает Day.Az, об этом сказали в среду Trend участники 6-го Чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике, спортсмены Владимир Долматов и Медина Мустафаева, выступающие в составе смешанной пары.

"Для нас чемпионат Азербайджана по аэробной гимнастике еще и контрольная тренировка перед важным стартом - чемпионатом мира в Португалии. А для юных гимнастов подобные соревнования очень полезная практика, и мы надеемся, что такие турниры будут проводиться как минимум каждые полгода. Ведь детям необходима постоянная соревновательная практика, также им полезно наблюдать за выступлениями взрослых, опытных гимнастов и брать с них пример", - отметил Долматов.

По словам Медины Мустафаевой, сейчас их пара проводит напряженные тренировки и оттачивает программу перед чемпионатом мира.

"Сейчас проводим по две тренировки в день, скоро отправимся на сборы в Ярдымлы, там ежедневно будут проходить три тренировки. На данном международном старте нам важно завоевать лицензию на Европейские игры", - добавила Мустафаева.

Напомним, что 25 мая в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе прошел 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях борьбу за медали вели 80 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спорткомплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступили в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступили в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.