https://news.day.az/sport/1465098.html Определился победитель Лиги конференций УЕФА - ФОТО
Определился победитель Лиги конференций УЕФА - ФОТО
Стал известен победитель Лиги конференций УЕФА сезона 2021/2022.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА, финальный матч турнира впервые прошел на Национальной арене в столице Албании Тиране.
В решающем матче встретились итальянский "Рома" и нидерландский "Фейеноорд".
Первый гол в мачте забил Николо Дзаньоло на 32-й минуте в ворота "Фейеноорда".
Несмотря на все попытки, счет не изменился, и итальянский клуб "Рома" добился исторического успеха, впервые подняв над головой кубок турнира.
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