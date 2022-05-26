Определился победитель Лиги конференций УЕФА

Стал известен победитель Лиги конференций УЕФА сезона 2021/2022.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт УЕФА, финальный матч турнира впервые прошел на Национальной арене в столице Албании Тиране.

В решающем матче встретились итальянский "Рома" и нидерландский "Фейеноорд".

Первый гол в мачте забил Николо Дзаньоло на 32-й минуте в ворота "Фейеноорда".

Несмотря на все попытки, счет не изменился, и итальянский клуб "Рома" добился исторического успеха, впервые подняв над головой кубок турнира.