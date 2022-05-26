Португалия дала разрешение Абрамовичу на продажу "Челси"
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Португалия дала разрешение предпринимателю Роману Абрамовичу, имеющему гражданство республики, на продажу лондонского футбольного клуба "Челси", владельцем которого он является. Об этом говорится в коммюнике МИД страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Разрешение Португалии вытекает из гарантии, данной британскими властями, что выручка от продажи будет использована в гуманитарных целях, не принося прямой или косвенной выгоды владельцу клуба, который находится в санкционном списке Евросоюза, - говорится в заявлении ведомства, выдержки из которого приводит в четверг компания Rádio e Televisão de Portugal. - Национальная позиция согласована с Европейской комиссией".

Как сообщила в среду британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, правительство королевства выдало лицензию, разрешающую продажу "Челси". Вслед за этим глава МИД Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что республика получила запрос от предпринимателя с просьбой дать разрешение на продажу "Челси".

Абрамович стал гражданином Португалии в 2021 году благодаря закону, который позволяет получить местное гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. Прокуратура республики начала расследовать вопрос о предоставлении гражданства предпринимателю.