Отношения Мбаппе и Неймара испортились

Отношения Килиана Мбаппе и Неймар ухудшились, что может привести к уходу бразильца из ПСЖ, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Как сообщает As, некогда хорошие отношения двух форвардов стали хуже. Француз в приватной обстановке высмеивает Неймара.

В связи с этим парижский клуб больше не считает 30-летнего игрока неприкасаемым и готов продать его летом. Мбаппе также выступает за уход Неймара.

Препятствием для ухода бразильца может стать его большая зарплата - 4 млн евро в месяц до уплаты налогов.