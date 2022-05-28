https://news.day.az/sport/1465934.html Отношения Мбаппе и Неймара испортились
Отношения Мбаппе и Неймара испортились
Отношения Килиана Мбаппе и Неймар ухудшились, что может привести к уходу бразильца из ПСЖ, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Как сообщает As, некогда хорошие отношения двух форвардов стали хуже. Француз в приватной обстановке высмеивает Неймара.
В связи с этим парижский клуб больше не считает 30-летнего игрока неприкасаемым и готов продать его летом. Мбаппе также выступает за уход Неймара.
Препятствием для ухода бразильца может стать его большая зарплата - 4 млн евро в месяц до уплаты налогов.
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