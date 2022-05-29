Как болельщики "Реала" отмечали победу команды в Лиге чемпионов

Всю минувшую ночь во французской столице болельщики испанского "Реала" праздновали победу клуба над английским "Ливерпулем". "Реал Мадрид" в 14-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс". Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий "королевского клуба" Винисиус, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Болельщик "Реала": "Я всегда был уверен в своих ожиданиях и на самом деле счастлив, потому что эта Лига чемпионов была лучшей в истории. "Реал" должен был возвратиться домой с победой. Иначе, этот турнир просто бы забыли. Это была чудесная Лига чемпионов".

"Реал" три раза ударил по воротам, единственный удар в створ оказался голевым. "Ливерпуль" нанес 23 удара по воротам соперника, из них девять - в створ ворот. Вратарь "Реала" Тибо Куртуа отразил их все.

Фанаты "Ливерпуля" не довольны результатом: "Мы не заслужили победы в этой игре. Был шанс у Салаха в самом конце, золотой момент, но Куртуа играл превосходно, просто лез из кожи вон. А у нас 23 удара по воротам. Если ты не можешь пробить ворота с 23 ударов, ты не достоин победы в игре. Вот такие дела".

Энди Робини, euronews: "Обе команды заслуживали того, чтобы оказаться здесь, в Париже, и сыграть этот потрясающий матч, но победитель всегда только один. Болельщики "Ливерпуля" разочарованы результатом: у "красных" было больше ударов по воротам, чем у "сливочных", но вратарь Тибо Куртуа был великолепен, став лучшим игроком финала. Матч завершился счетом 1:0 . И дело здесь не в удаче, а в опыте. До "Ливерпуля" "Реал" играл с лучшими командами в этом соревновании: ПСЖ, "Манчестер Сити", "Челси". В итоге у "Реала" еще один европейский трофей. Уверен, праздник, начавшийся ночью, продлится в Париже до утра".