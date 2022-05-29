Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал "серебро" на Кубке мира в Италии

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин занял второе место на Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в итальянском городе Римини, сообщили в воскресенье Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира в Римини прошел 27-28 мая. Михаил Малкин выступил в прыжках на акробатической дорожке. По итогам соревнований азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль.

Еще один член сборной Азербайджана, спортсмен Тофиг Алиев, выступивший в финале, занял шестую позицию.