Зидан отказался возглавить ПСЖ

Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает Téléfoot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Катарские владельцы ПСЖ рассматривали кандидатуру французского специалиста, однако Зидана не устроил проект парижского клуба. В окончательный шорт-лист на пост главного тренера ПСЖ вошли четыре кандидата: Рубен Аморим из "Спортинга", Кристоф Гальтье из "Ниццы", Сержиу Консейсау из "Порту" и Тиаго Мотта, возглавляющий "Специю".

Нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино планирует продолжить работу. Его контракт истечет в июне 2023 года.