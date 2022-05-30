Азербайджанский борец выиграл этап Мировой серии

В Турции прошел первый этап Мировой серии по пляжной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан заявил шесть спортсменов, трое из которых завоевали медали.

Ибрагим Юсубов (90 кг) стал чемпионом, Рамиз Гасанов (70 кг) и Омид Камалиагдам (80 кг) выиграли свои схватки за бронзу.

Оян Назариани (+90 кг) из-за травмы пропустил схватку за третье место.

