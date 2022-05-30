Великобритания потребовала от УЕФА расследовать беспорядки перед финалом Лиги чемпионов

Министр культуры Великобритании Надин Доррис призвала УЕФА провести расследование ситуации с болельщиками перед финалом Лиги чемпионов в Париже в субботу, против которых французская полиция применила слезоточивый газ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По ее словам, то, что происходило перед матчем, "вызывает серьезную обеспокоенность".

"В интересах каждого разобраться с тем, что произошло, и вынести уроки из этих событий", - добавила Доррис, слова которой приводят в воскресенье британские СМИ.

Между тем, министерство спорта Франции объявило, что в понедельник проведет заседание с участием организаторов финального матча, в том числе УЕФА. Согласно коммюнике ведомства, цель - "вынести урок" из субботних событий.

Согласно МВД Франции, во время беспорядков в субботу задержали более 100 человек. Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен ранее возложил ответственность за беспорядки на британских болельщиков, указав, что тысячи из них были без билетов, но пытались при этом попасть на стадион.

В субботу сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ близ парижского стадиона "Стад де Франс" в преддверии финального матча футбольной Лиги чемпионов. Беспорядки произошли, когда безбилетные болельщики пытались прорваться на стадион. По словам очевидцев, некоторым из них это удалось.