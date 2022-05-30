Мадридский «Реал» предложит Винисиусу контракт на шесть лет

Мадридский "Реал" намерен подписать новый контракт с нападающим Винисиусом Жуниором, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Новое соглашение с 21-летним футболистом будет действовать до 2028 года. Текущий контракт Винисиуса истекает летом 2024 года.

"Я не хочу останавливаться на достигнутом, я хочу продолжать побеждать и продолжать творить историю с "Реалом"", - сказал сам футболист.

В минувшем сезоне Винисиус в 52 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.