https://news.day.az/sport/1466270.html Мадридский «Реал» предложит Винисиусу контракт на шесть лет
Мадридский «Реал» предложит Винисиусу контракт на шесть лет
Мадридский "Реал" намерен подписать новый контракт с нападающим Винисиусом Жуниором, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
Новое соглашение с 21-летним футболистом будет действовать до 2028 года. Текущий контракт Винисиуса истекает летом 2024 года.
"Я не хочу останавливаться на достигнутом, я хочу продолжать побеждать и продолжать творить историю с "Реалом"", - сказал сам футболист.
В минувшем сезоне Винисиус в 52 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.
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