https://news.day.az/sport/1466280.html Главный тренер "Манчестер Юнайтед" покинет клуб
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" покинет клуб
Главный тренер ФК "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник покинет клуб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы хотели бы поблагодарить Ральфа Рангника за его усилия в качестве временного наставника в течение последних шести месяцев. Мы хотели бы пожелать ему удачи в следующей главе его карьеры", - говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что немецкий специалист принял такое решение, чтобы сосредоточиться на работе со сборной Австрии.
В апреле стало известно, что в новом сезоне МЮ возглавит нидерландец Эрик Тен Хаг. Контракт с тренером рассчитан до июня 2025 года.
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