Главный тренер "Манчестер Юнайтед" покинет клуб

Главный тренер ФК "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник покинет клуб, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы хотели бы поблагодарить Ральфа Рангника за его усилия в качестве временного наставника в течение последних шести месяцев. Мы хотели бы пожелать ему удачи в следующей главе его карьеры", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что немецкий специалист принял такое решение, чтобы сосредоточиться на работе со сборной Австрии.

В апреле стало известно, что в новом сезоне МЮ возглавит нидерландец Эрик Тен Хаг. Контракт с тренером рассчитан до июня 2025 года.